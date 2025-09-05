Команда європейців їде до Вашингтона розробляти санкції проти Росії – очільник Євроради Кошта

Зеленський та Кошта узгодили спільні кроки щодо санкцій проти РФ.

В Ужгороді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили санкційну політику проти Росії, програму SAFE, а також питання інтеграції України до Європейського Союзу.

Зеленський подякував ЄС за підтримку й наголосив, що майбутнє членство України у Євросоюзі є ключовою економічною та геополітичною гарантією безпеки. Він відзначив, що навіть Росія почала сприймати цю реальність, тоді як окремі країни ЄС, зокрема Угорщина, досі демонструють спротив.

«Також нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України у Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність із такою затримкою – ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим, великим друзям Росії у Європі: якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, Угорщини щодо кластерів у перемовинах з Україною виглядають справді дивно», – сказав Зеленський.

Антоніу Кошта повідомив, що європейська команда вирушить до Вашингтона для спільної з американськими партнерами роботи над пакетом санкцій. За його словами, йдеться як про прямі, так і про вторинні санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй.

Окремо обговорили під час зустрічі говорили про подальшу підтримку українських програм стійкості – у сферах енергетики, відбудови та освіти. Зокрема, ішлося про допомогу з безкоштовним харчуванням у школах для всіх українських дітей.

