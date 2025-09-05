Команда европейцев едет в Вашингтон разрабатывать санкции против России – глава Евросовета Кошта

Зеленский и Кошта согласовали совместные шаги по санкциям против РФ.

В Ужгороде Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили санкционную политику против России, программу SAFE, а также вопрос интеграции Украины в Европейский Союз.

Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку и подчеркнул, что будущее членство Украины в Евросоюзе является ключевой экономической и геополитической гарантией безопасности. Он отметил, что даже Россия начала воспринимать эту реальность, тогда как отдельные страны ЕС, в частности Венгрия, до сих пор демонстрируют сопротивление.

«Также наконец мы слышим сигналы из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой – еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли. Но сейчас это должны услышать и некоторые другие, большие друзья России в Европе: если уже даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, Венгрии относительно кластеров в переговорах с Украиной выглядят действительно странно», – сказал Зеленский.

Антониу Кошта сообщил, что европейская команда отправится в Вашингтон для совместной с американскими партнерами работы над пакетом санкций. По его словам, речь идет как о прямых, так и о вторичных санкциях против России и тех, кто ей помогает.

Отдельно во время встречи обсудили дальнейшую поддержку украинских программ устойчивости – в сферах энергетики, восстановления и образования. В частности, речь шла о помощи с бесплатным питанием в школах для всех украинских детей.

