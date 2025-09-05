Tesla Model Y, Model 3 та Nissan Leaf — ТОП-3 «свіжопригнаних» електромобілів серпня

Частка імпортованих електромобілів в Україні перевищила 50% у серпні.

У серпні 2025 року частка «свіжопригнаних» електромобілів на українському ринку склала 52,1%, перевищивши сумарну частку продажів нових електромобілів і внутрішніх перепродажів вживаних. Про це повідомили аналітики Інституту досліджень авторинку.

За даними дослідження, серед імпортованих вживаних електромобілів у серпні лідирувала модель Tesla Model Y у кузові кросовера – 833 одиниці. На другому місці опинилася Tesla Model 3 із 641 автомобілем, а третю позицію посів Nissan Leaf із 557 одиницями. Середній вік «свіжопригнаних» електромобілів склав 4,7 року, що є найнижчим показником серед усіх сегментів вживаних авто на українському ринку.

Водночас частка внутрішніх перепродажів електромобілів у серпні становила 30,8%, що відповідає 3561 автомобілю. Лідером у цьому сегменті залишився Nissan Leaf із 556 перепроданими одиницями. Друге місце посіла Tesla Model 3 (410 авто), а на третьому місці – Tesla Model Y (297 авто). Далі йдуть Volkswagen e-Golf (229 одиниць) і Tesla Model S (181 одиниця).

Аналітики підкреслюють, що сегмент електромобілів залишається наймолодшим на вторинному ринку України. Середній вік перепроданих у серпні електромобілів становив 6 років, що значно нижче за загальний показник вживаних автомобілів на ринку – близько 16 років.

