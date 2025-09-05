Практика судов
  1. В Украине

Tesla Model Y, Model 3 и Nissan Leaf — ТОП-3 «свежепригнанных» электромобилей августа

23:49, 5 сентября 2025
Доля импортируемых электромобилей в Украине превысила 50% в августе.
Фото: eauto.org.ua
В августе 2025 года доля «свежепригнанных» электромобилей на украинском рынке составила 52,1%, превысив суммарную долю продаж новых электромобилей и внутренних перепродаж подержанных. Об этом сообщили аналитики Института исследований авторынка.

По данным исследования, среди импортированных подержанных электромобилей в августе лидировала модель Tesla Model Y в кузове кроссовера – 833 единицы. На втором месте оказалась Tesla Model 3 с 641 автомобилем, а третью позицию занял Nissan Leaf с 557 единицами. Средний возраст «свежепригнанных» электромобилей составил 4,7 года, что является самым низким показателем среди всех сегментов подержанных авто на украинском рынке.

В то же время доля внутренних перепродаж электромобилей в августе составила 30,8%, что соответствует 3561 автомобилю. Лидером в этом сегменте остался Nissan Leaf с 556 перепроданными единицами. Второе место заняла Tesla Model 3 (410 авто), а на третьем месте – Tesla Model Y (297 авто). Далее идут Volkswagen e-Golf (229 единиц) и Tesla Model S (181 единица).

Аналитики подчеркивают, что сегмент электромобилей остается самым молодым на вторичном рынке Украины. Средний возраст перепроданных в августе электромобилей составил 6 лет, что значительно ниже общего показателя подержанных автомобилей на рынке – около 16 лет.

