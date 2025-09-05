У МЗС відповіли, коли оприлюднять подробиці дронової угоди України та США

Подробиці дронової угоди між Україною та США буде оприлюднено вже найближчим часом, кажуть в МЗС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подробиці домовленостей між Україною та США щодо співпраці у сфері дронових технологій стануть відомі найближчим часом. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Ми всі розуміємо, що Сполучені Штати були з самого початку одним із ключових союзників України, які надали нам величезну підтримку. І, звісно, саме вони мають право і можливість розраховувати на спільне виробництво з Україною унікальних українських технологій. Таких, як українські дрони, які показали себе на полі бою», — цитує речника МЗС Інтерфакс-Україна.

За словами Тихого, цю пропозицію главі США Дональду Трампу озвучив особисто Президент Володимир Зеленський. Водночас у МЗС додали, що співпраця у сфері виробництва дронів становить інтерес для американської сторони та демонструє взаємовигідність партнерства України і США.

«Ви побачите більше деталей про цю роботу вже найближчим часом», — підсумував речник МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.