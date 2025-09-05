В МИД ответили, когда обнародуют подробности дронового соглашения Украины и США

Подробности дронового соглашения между Украиной и США будут обнародованы уже в ближайшее время, говорят в МИД.

Подробности договоренностей между Украиной и США о сотрудничестве в сфере дроновых технологий станут известны в ближайшее время. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Мы все понимаем, что Соединенные Штаты были с самого начала одним из ключевых союзников Украины, которые оказали нам огромную поддержку. И, конечно, именно они имеют право и возможность рассчитывать на совместное производство с Украиной уникальных украинских технологий. Таких, как украинские дроны, которые проявили себя на поле боя», — цитирует спикера МИД Интерфакс-Украина.

По словам Тихого, это предложение главе США Дональду Трампу озвучил лично Президент Владимир Зеленский. В то же время в МИД добавили, что сотрудничество в сфере производства дронов представляет интерес для американской стороны и демонстрирует взаимовыгодность партнерства Украины и США.

«Вы увидите больше деталей об этой работе уже в ближайшее время», — подвел итог спикер МИД.

