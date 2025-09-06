Слобожанське на Дніпропетровщині може отримати статус міста

Селище Слобожанське на Дніпропетровщині віднесуть до категорії міст.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14108, який передбачає зміну статусу селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з документом, Слобожанське пропонується віднести до категорії міст.

Якщо парламент ухвалить постанову, населений пункт отримає статус міста, що відкриє нові можливості для розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.