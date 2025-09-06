Практика судів
  1. В Україні

Слобожанське на Дніпропетровщині може отримати статус міста

10:19, 6 вересня 2025
Селище Слобожанське на Дніпропетровщині віднесуть до категорії міст.
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14108, який передбачає зміну статусу селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з документом, Слобожанське пропонується віднести до категорії міст.

Якщо парламент ухвалить постанову, населений пункт отримає статус міста, що відкриє нові можливості для розвитку інфраструктури та залучення інвестицій.

Верховна Рада України уряд Кабінет Міністрів України

