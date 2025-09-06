Слобожанское на Днепропетровщине может получить статус города

Поселок Слобожанское на Днепропетровщине отнесут в категорию городов.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 14108, который предусматривает изменение статуса поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно документу, Слобожанское предлагается отнести к категории городов.

Если парламент примет постановление, населенный пункт получит статус города, что откроет новые возможности для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций.

