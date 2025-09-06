Уряд пропонує змінити межі міста Подільськ на Одещині

Верховна Рада розгляне урядовий проект постанови про зміну меж Подільська Подільського району Одеської області.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14017, який стосується встановлення та зміни меж міста Подільськ Подільського району Одеської області. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Законодавча ініціатива спрямована на закріплення меж міста з урахуванням інтересів громади, власників земельних ділянок та землекористувачів. Мета — створити повноцінне життєве середовище, сприятливі умови для розвитку міста, ефективне використання територій із збереженням природних ландшафтів та історико-культурної спадщини.

Згідно з проектом постанови, територію Подільська планують змінити:

збільшити площу міста на 147,9575 га нових земель,

вилучити таку ж площу — 147,9575 га — із наявних міських земель,

затвердити загальну площу міста на рівні 2544 гектари згідно з проектом землеустрою.

