Уряд пропонує змінити межі міста Подільськ на Одещині

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14017, який стосується встановлення та зміни меж міста Подільськ Подільського району Одеської області. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Законодавча ініціатива спрямована на закріплення меж міста з урахуванням інтересів громади, власників земельних ділянок та землекористувачів. Мета — створити повноцінне життєве середовище, сприятливі умови для розвитку міста, ефективне використання територій із збереженням природних ландшафтів та історико-культурної спадщини.
Згідно з проектом постанови, територію Подільська планують змінити:
