Правительство предлагает изменить границы города Подольск в Одесской области

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 14017, который касается установления и изменения границ города Подольск Подольского района Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Законодательная инициатива направлена на закрепление границ города с учётом интересов общины, владельцев земельных участков и землепользователей. Цель — создать полноценную жизненную среду, благоприятные условия для развития города, эффективное использование территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурного наследия.
Согласно проекту постановления, территорию Подольска планируют изменить:
