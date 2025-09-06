Правительство предлагает изменить границы города Подольск в Одесской области

Верховная Рада рассмотрит правительственный проект постановления об изменении границ Подольска Подольского района Одесской области.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 14017, который касается установления и изменения границ города Подольск Подольского района Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законодательная инициатива направлена на закрепление границ города с учётом интересов общины, владельцев земельных участков и землепользователей. Цель — создать полноценную жизненную среду, благоприятные условия для развития города, эффективное использование территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурного наследия.

Согласно проекту постановления, территорию Подольска планируют изменить:

увеличить площадь города на 147,9575 га новых земель,

изъять такую же площадь — 147,9575 га — из существующих городских земель,

утвердить общую площадь города на уровне 2544 гектара согласно проекту землеустройства.

