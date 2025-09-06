Практика судов
  1. В Украине

Правительство предлагает изменить границы города Подольск в Одесской области

11:13, 6 сентября 2025
Верховная Рада рассмотрит правительственный проект постановления об изменении границ Подольска Подольского района Одесской области.
Правительство предлагает изменить границы города Подольск в Одесской области
Фото: odessa.comments.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 14017, который касается установления и изменения границ города Подольск Подольского района Одесской области. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законодательная инициатива направлена на закрепление границ города с учётом интересов общины, владельцев земельных участков и землепользователей. Цель — создать полноценную жизненную среду, благоприятные условия для развития города, эффективное использование территорий с сохранением их природных ландшафтов и историко-культурного наследия.

Согласно проекту постановления, территорию Подольска планируют изменить:

  • увеличить площадь города на 147,9575 га новых земель,
  • изъять такую же площадь — 147,9575 га — из существующих городских земель,
  • утвердить общую площадь города на уровне 2544 гектара согласно проекту землеустройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины правительство Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва