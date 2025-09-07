Як подати повідомлення про неотримання пенсії та страхових виплат від РФ

Громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або переїхали на підконтрольну Україні територію, отримуватимуть пенсії та страхові виплати лише за умови підтвердження, що вони не одержують виплат від російських органів пенсійного забезпечення. Про це йдеться у постанові Кабміну від 11 лютого 2025 року №299.
Для продовження виплат потрібно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії чи страхових виплат від РФ. Це можна зробити кількома способами:
