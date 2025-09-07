Як подати повідомлення про неотримання пенсії та страхових виплат від РФ

Подати повідомлення можна як онлайн, так і поштою, особисто в сервісному центрі або під час відеозв’язку.

Громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або переїхали на підконтрольну Україні територію, отримуватимуть пенсії та страхові виплати лише за умови підтвердження, що вони не одержують виплат від російських органів пенсійного забезпечення. Про це йдеться у постанові Кабміну від 11 лютого 2025 року №299.

Для продовження виплат потрібно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії чи страхових виплат від РФ. Це можна зробити кількома способами:

Онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, у розділі «Дистанційне інформування» достатньо позначити відповідний рядок.

Через відеозв'язок — під час відеоідентифікації з працівником Пенсійного фонду.

Особисто — у сервісному центрі ПФУ, подавши заяву чи повідомлення у довільній формі.

Поштою — зокрема, перебуваючи за кордоном, можна надіслати повідомлення разом із посвідченням про перебування в живих та додатковими документами на адресу територіального органу ПФУ.

