Як подать уведомление о неполучении пенсии и страховых выплат от РФ

Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или переехали на подконтрольную Украине территорию, будут получать пенсии и страховые выплаты только при подтверждении, что они не получают выплат от российских органов пенсионного обеспечения. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 февраля 2025 года №299.
Для продолжения выплат необходимо подать в Пенсионный фонд Украины уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от РФ. Это можно сделать несколькими способами:
