Як подать уведомление о неполучении пенсии и страховых выплат от РФ

Подать уведомление можно как онлайн, так и по почте, лично в сервисном центре или во время видеосвязи.

Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или переехали на подконтрольную Украине территорию, будут получать пенсии и страховые выплаты только при подтверждении, что они не получают выплат от российских органов пенсионного обеспечения. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 февраля 2025 года №299.

Для продолжения выплат необходимо подать в Пенсионный фонд Украины уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от РФ. Это можно сделать несколькими способами:

Онлайн — через личный кабинет на веб-портале ПФУ, в разделе «Дистанционное информирование» достаточно отметить соответствующую строку.

Через видеосвязь — во время видеоидентификации с работником Пенсионного фонда.

Лично — в сервисном центре ПФУ, подав заявление или уведомление в произвольной форме.

По почте — в том числе находясь за границей, можно отправить уведомление вместе со свидетельством о пребывании в живых и дополнительными документами на адрес территориального органа ПФУ.

