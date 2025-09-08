Практика судів
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

10:18, 8 вересня 2025
Тіматі підозрюється у підтримці війни та пропаганді окупації Криму.
Служба безпеки України внесла російського виконавця Тимура Юнусова, відомого як Тіматі, до списку осіб, розшукуваних за сприяння російській пропаганді, підтримку війни проти України та легітимізацію окупації Криму. Інформацію про це оприлюднено в базі Міністерства внутрішніх справ України, повідомила пресслужба МВС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку та пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому під псевдонімом Тіматі, за його активну підтримку російської агресії проти України.

Слідство встановило, що Юнусов брав участь у пропагандистській діяльності на користь Кремля, зокрема був довіреною особою Путіна на президентських виборах у Росії 2012, 2018 та 2024 років. Він також виступав на заходах, присвячених інавгурації Путіна та святкуванню його «перемог» на виборах.

Тіматі відкрито підтримував анексію Криму, російську агресію та порушення суверенітету України. Зокрема, СБУ задокументувала його участь щонайменше у семи пропагандистських концертах на тимчасово окупованому півострові, спрямованих на легітимізацію окупації.

На основі зібраних доказів Юнусову висунуто підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за повторне порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди державним інтересам.

