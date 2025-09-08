СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Тимати подозревается в поддержке войны и пропаганде оккупации Крыма.

Служба безопасности Украины внесла российского исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, в список лиц, разыскиваемых за содействие российской пропаганде, поддержку войны против Украины и легитимизацию оккупации Крыма. Информация об этом обнародована в базе Министерства внутренних дел Украины, сообщила пресс-служба МВД.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу и пропагандисту Тимуру Юнусову, известному под псевдонимом Тимати, за его активную поддержку российской агрессии против Украины.

Следствие установило, что Юнусов участвовал в пропагандистской деятельности в пользу Кремля, в частности был доверенным лицом Путина на президентских выборах в России 2012, 2018 и 2024 годов. Он также выступал на мероприятиях, посвященных инаугурации Путина и празднованию его «побед» на выборах.

Тимати открыто поддерживал аннексию Крыма, российскую агрессию и нарушение суверенитета Украины. В частности, СБУ задокументировала его участие как минимум в семи пропагандистских концертах на временно оккупированном полуострове, направленных на легитимизацию оккупации.

На основании собранных доказательств Юнусову предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за повторное нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда государственным интересам.

