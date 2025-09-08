У Одесі повідомили про підозру чоловіку, який зробив вибухівку для теракту біля ТЦК

Зловмисник придбав компоненти, з яких вдома виготовив саморобний вибуховий пристрій із засобами ураження.

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру мешканцю міста у замаху на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у червні 2025 року цей чоловік спілкувався телефоном з ворожим агентом. Той запропонував за гроші організувати терористичний акт в Одесі поблизу адмінбудівлі обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконуючи злочинні вказівки та інструкції, підозрюваний придбав компоненти, з яких вдома виготовив саморобний вибуховий пристрій із засобами ураження – 200 металевими гайками. Вибухівка мала спрацьовувати від дзвінка телефону. Пристрій він зберігав в помешканні в розрядженому вигляді.

«У липні цього року зловмисник переніс, підготував до активації та сховав вибухівку у схроні по вул. Чорноморській.

Після цього свою злочинну роль мала виконати інша людина — жителька Волинської області, яка спеціально приїхала до Одеси. У липні цього року її викрили правоохоронці», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що жінка забрала зі схрону пристрій у рюкзаку, віднесла на територію Куликового поля та намагалася активувати. У цей момент на вул. Канатній її затримали правоохоронні органи, а пристрій знешкодили.

За клопотанням обласної прокуратури двоє підозрюваних перебувають під вартою.

