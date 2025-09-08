В Одессе сообщили о подозрении мужчине, который сделал взрывчатку для теракта возле ТЦК

Злоумышленник приобрел компоненты, из которых дома изготовил самодельное взрывное устройство со средствами поражения.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении жителю города в покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в июне 2025 года этот мужчина общался по телефону с вражеским агентом. Тот предложил за деньги организовать террористический акт в Одессе возле админздания областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Выполняя преступные указания и инструкции, подозреваемый приобрел компоненты, из которых дома изготовил самодельное взрывное устройство со средствами поражения — 200 металлическими гайками. Взрывчатка должна была сработать от звонка телефона. Устройство он хранил в жилище в разряженном виде.

«В июле этого года злоумышленник перенес, подготовил к активации и спрятал взрывчатку в тайнике на ул. Черноморской.

После этого свою преступную роль должна была выполнить другое лицо — жительница Волынской области, которая специально приехала в Одессу. В июле этого года ее разоблачили правоохранители», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что женщина забрала из тайника устройство в рюкзаке, отнесла на территорию Куликова поля и пыталась активировать. В этот момент на ул. Канатной ее задержали правоохранительные органы, а устройство обезвредили.

По ходатайству областной прокуратуры два подозреваемых находятся под стражей.

