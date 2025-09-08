Практика судів
Окупанти погрожують депортацією українцям, що відмовляються від російських паспортів — Федоров

18:24, 8 вересня 2025
Росіяни на ТОТ ставлять жорсткіші ультиматуми українцям.
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України можуть розпочати депортацію громадян, які відмовляються отримувати російські паспорти. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі марафону «Єдині новини».

Федоров нагадав, що в березні 2025 року Путін підписав «указ», згідно з яким усі особи, які не отримали російський паспорт, набувають статусу «нелегалів» і підлягають виселенню з окупованих українських територій. «Він чітко сказав: або до кінця вересня 2025 року всі здають свої біометричні дані і подають заяви на російські паспорти, або мають виїхати, бо будуть вважатимуться нелегалами на тимчасово окупованій території», – пояснив голова ОВА.

За його словами, примусова паспортизація є давньою практикою окупантів. Без російського паспорта неможливо отримати медичні послуги, зареєструвати транспорт, отримати водійські права чи переоформити нерухомість. «Квартири, будинки переоформити без російського паспорта неможливо», – наголосив Федоров.

Він також зазначив, що в рамках так званої «націоналізації» окупанти вилучають українські документи. «Примусова паспортизація, це той механізм, який ворог використовує для того, щоб усе більше отримати вплив, а людям отримати залежність від окупаційної влади, і щоб більше ще контролювати наших мешканців на тимчасово окупованій території», – підкреслив Федоров.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
