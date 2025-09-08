Практика судов
Оккупанты угрожают депортацией украинцам, которые отказываются от российских паспортов — Федоров

18:24, 8 сентября 2025
Россияне на ВОТ ставят более жесткие ультиматумы украинцам.
Оккупанты угрожают депортацией украинцам, которые отказываются от российских паспортов — Федоров
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины могут начать депортацию граждан, которые отказываются получать российские паспорта. Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире марафона «Единые новости».

Федоров напомнил, что в марте 2025 года Путин подписал «указ», согласно которому все лица, не получившие российский паспорт, приобретают статус «нелегалов» и подлежат выселению с оккупированных украинских территорий. «Он четко сказал: либо до конца сентября 2025 года все сдают свои биометрические данные и подают заявления на российские паспорта, либо должны уехать, потому что будут считаться нелегалами на временно оккупированной территории», — пояснил глава ОВА.

По его словам, принудительная паспортизация является давней практикой оккупантов. Без российского паспорта невозможно получить медицинские услуги, зарегистрировать транспорт, получить водительские права или переоформить недвижимость. «Квартиры, дома переоформить без российского паспорта невозможно», – подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что в рамках так называемой «национализации» оккупанты изымают украинские документы. «Принудительная паспортизация – это тот механизм, который враг использует для того, чтобы все больше получить влияние, а люди получили зависимость от оккупационных властей, и чтобы еще больше контролировать наших жителей на временно оккупированной территории», – подчеркнул Федоров.

