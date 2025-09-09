На Харківщині чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні 15-річної дівчини на кладовищі

Прокуратура вимагатиме застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Харківській області 35-річному чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

Як вказали у Харківській обласній прокуратурі, інцидент стався 5 вересня в одному з населених пунктів Харківського району. На кладовищі чоловік, представившись охоронцем, зупинив 15-річну дівчину. Під приводом перевірки документів та особистих речей він змусив її віддати все, що мала при собі. Потім почав торкатись до тіла, повалив на землю та відтягнув у кущі, де зґвалтував, вказали у прокуратурі.

Після злочину нападник утік. Щоб уникнути викриття, він розбив телефон і переховувався у орендованій квартирі. Однак правоохоронці вийшли на його слід та затримали.

Наразі прокуратура звернулась до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави. Також перевіряється його причетність до інших подібних злочинів.

