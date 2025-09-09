Практика судів
  1. В Україні

На Харківщині чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні 15-річної дівчини на кладовищі

07:54, 9 вересня 2025
Прокуратура вимагатиме застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На Харківщині чоловіку оголосили підозру у зґвалтуванні 15-річної дівчини на кладовищі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківській області 35-річному чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

Як вказали у Харківській обласній прокуратурі, інцидент стався 5 вересня в одному з населених пунктів Харківського району. На кладовищі чоловік, представившись охоронцем, зупинив 15-річну дівчину. Під приводом перевірки документів та особистих речей він змусив її віддати все, що мала при собі. Потім почав торкатись до тіла, повалив на землю та відтягнув у кущі, де зґвалтував, вказали у прокуратурі.

Після злочину нападник утік. Щоб уникнути викриття, він розбив телефон і переховувався у орендованій квартирі. Однак правоохоронці вийшли на його слід та затримали.

Наразі прокуратура звернулась до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави. Також перевіряється його причетність до інших подібних злочинів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Харків підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою – Роксолана Підласа про перспективу нової програми з МВФ

Роксолана Підласа прокоментувала зустріч з місією МВФ, згадавши приклад Аргентини, якій МВФ погодив фінансування без прив’язки до реформ.

У Верховній Раді сподіваються з другої спроби затвердити склад Дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати

Раніше народні депутати провалили голосування за затвердження складу Дорадчої групи експертів з відбору членів Рахункової палати з вирішальним голосом «міжнародників».

У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду