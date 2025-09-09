Практика судов
В Харьковской области мужчине объявили подозрение в изнасиловании 15-летней девушки на кладбище

07:54, 9 сентября 2025
Прокуратура потребует применения к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Харьковской области мужчине объявили подозрение в изнасиловании 15-летней девушки на кладбище
В Харьковской области 35-летнему мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней.

Как указали в Харьковской областной прокуратуре, инцидент произошел 5 сентября в одном из населенных пунктов Харьковского района. На кладбище мужчина, представившись охранником, остановил 15-летнюю девушку. Под предлогом проверки документов и личных вещей он заставил ее отдать все, что имела при себе. Потом начал прикасаться к телу, повалил на землю и оттащил в кусты, где изнасиловал, указали в прокуратуре.

После преступления нападавший сбежал. Чтобы избежать разоблачения, он разбил телефон и скрывался в съемной квартире. Однако правоохранители вышли на его след и задержали.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу без права внесения залога. Также проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.

