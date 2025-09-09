Практика судів
Трамп відреагував на жорстоке вбивство української біженки Ірини Заруцької у США

08:56, 9 вересня 2025
Винний був добре відомим професійним злочинцем, — зазначив Дональд Трамп.
Трамп відреагував на жорстоке вбивство української біженки Ірини Заруцької у США
Фото: ТСН
Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство української біженки  в Північній Кароліні.  Нагадаємо, що у нападі на 23-річну Ірину Заруцьку з ножем підозрюється 34-річний Декарлос Браун-молодший, який, за даними преси, мав проблеми з психічним здоров'ям.

Трамп розповів, що бачив кадри жахливого та жорстокого вбивства українки.

«Я дивився жахливе відео з прекрасною, молодою українською біженкою, яка прибула в Америку, щоб сховатися від жорстокої війни в Україні і просто їхала поїздом у місті Шарлотт (Північна Кароліна), коли на неї жорстоко напав психічно неврівноважений безумець. Винний був добре відомим професійним злочинцем, - написав Трамп.

Він зазначив, що нападник був злочинцем, якого раніше заарештовували та відпускали під безготівкову заставу у січні, загалом 14 разів.

Водночас Трамп заявив, що кров убитої тепер також "на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до тюрем".

"Що він робив у потязі та ходив вулицями? Таких злочинців треба саджати. Кров цієї невинної жінки буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у в’язницю", – висловився президент США.

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.

