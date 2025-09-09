Трамп отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в ​​США

Виновный был хорошо известным профессиональным преступником, - отметил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в Северной Каролине. Напомним, что в нападении на 23-летнюю Ирину Заруцкую с ножом подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший, по данным прессы, испытывавший проблемы с психическим здоровьем.

Трамп рассказал, что видел кадры ужасного и жестокого убийства украинки.

«Я смотрел ужасное видео с прекрасной, молодой украинской беженкой, которая прибыла в Америку, чтобы скрыться от жестокой войны в Украине и просто ехала на поезде в городе Шарлотт (Северная Каролина), когда на нее жестоко напал психически неуравновешенный безумец. Виновный был хорошо известным профессиональным преступником, – написал Трамп.

Он отметил, что нападавший был преступником, ранее арестованным и отпускаемым под безналичный залог в январе, всего 14 раз.

В то же время Трамп заявил, что кровь убитой теперь также "на руках демократов, отказывающихся сажать плохих людей в тюрьмы".

"Что он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников надо сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму", – сказал президент США.

Напомним, что в США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте в штате Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение.

