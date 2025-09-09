Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в ​​США

08:56, 9 сентября 2025
Виновный был хорошо известным профессиональным преступником, - отметил Дональд Трамп.
Трамп отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в ​​США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в Северной Каролине. Напомним, что в нападении на 23-летнюю Ирину Заруцкую с ножом подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший, по данным прессы, испытывавший проблемы с психическим здоровьем.

Трамп рассказал, что видел кадры ужасного и жестокого убийства украинки.

«Я смотрел ужасное видео с прекрасной, молодой украинской беженкой, которая прибыла в Америку, чтобы скрыться от жестокой войны в Украине и просто ехала на поезде в городе Шарлотт (Северная Каролина), когда на нее жестоко напал психически неуравновешенный безумец. Виновный был хорошо известным профессиональным преступником, – написал Трамп.

Он отметил, что нападавший был преступником, ранее арестованным и отпускаемым под безналичный залог в январе, всего 14 раз.

В то же время Трамп заявил, что кровь убитой теперь также "на руках демократов, отказывающихся сажать плохих людей в тюрьмы".

"Что он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников надо сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму", – сказал президент США.

Напомним, что в США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте в штате Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду