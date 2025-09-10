Практика судів
Зеленський запропонував Польщі допомогу військових у навчанні та збитті російських дронів

20:08, 10 вересня 2025
Про відповідну співпрацю країни вже домовилися на рівні військових відомств.
Зеленський запропонував Польщі допомогу військових у навчанні та збитті російських дронів
Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу українських військових у навчанні та збитті ворожих дронів, зокрема «шахедів».

Про це Глава держави повідомив після розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, главою уряду Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Головною темою стали нічні атаки Росії безпілотниками по Україні, частина з яких залетіла в повітряний простір Польщі.

Так, було зафіксовано значно більшу кількість ворожих дронів, у тому числі іранських «шахедів», які запускали як з території Росії, так і з боку Білорусі.

Президент наголосив: це новий рівень ескалації з боку Кремля, що потребує рішучої реакції союзників.

«Причини такої зухвалої поведінки Росії очевидні. Нам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Ми повинні реагувати разом і бути готовими до потенційних загроз у майбутньому», – зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив необхідність значного збільшення фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.

Президент запропонував Польщі допомогу українських військових у навчанні та збитті ворожих дронів, зокрема «шахедів». Про відповідну співпрацю вже домовилися на рівні військових відомств. Україна також координуватиме дії з іншими країнами-членами НАТО.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

