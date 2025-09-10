Практика судов
Зеленский предложил Польше помощь военных в обучении и сбитии российских дронов

20:08, 10 сентября 2025
Соответствующее сотрудничество страны уже договорились на уровне военных ведомств.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь украинских военных в обучении и сбитии вражеских дронов, в частности «шахедов».

Об этом Глава государства сообщил после разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Главной темой стали ночные атаки России беспилотниками по Украине, часть из которых залетела в воздушное пространство Польши.

Так, было зафиксировано значительно большее количество вражеских дронов, в том числе иранских «шахедов», которые запускались как с территории России, так и со стороны Беларуси.

Президент подчеркнул: это новый уровень эскалации со стороны Кремля, который требует решительной реакции союзников.

«Причины такого дерзкого поведения России очевидны. Нам нужно работать над общей системой противовоздушной обороны и создать действенный воздушный щит над Европой. Мы должны реагировать вместе и быть готовыми к потенциальным угрозам в будущем», – отметил Глава государства.

Зеленский также подчеркнул необходимость значительного увеличения финансирования производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность.

Президент предложил Польше помощь украинских военных в обучении и сбитии вражеских дронов, в частности «шахедов». О соответствующем сотрудничестве уже договорились на уровне военных ведомств. Украина также будет координировать действия с другими странами-членами НАТО.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

