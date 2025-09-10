Зеленский предложил Польше помощь военных в обучении и сбитии российских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь украинских военных в обучении и сбитии вражеских дронов, в частности «шахедов».

Об этом Глава государства сообщил после разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой правительства Великобритании Киром Стармером, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Главной темой стали ночные атаки России беспилотниками по Украине, часть из которых залетела в воздушное пространство Польши.

Так, было зафиксировано значительно большее количество вражеских дронов, в том числе иранских «шахедов», которые запускались как с территории России, так и со стороны Беларуси.

Президент подчеркнул: это новый уровень эскалации со стороны Кремля, который требует решительной реакции союзников.

«Причины такого дерзкого поведения России очевидны. Нам нужно работать над общей системой противовоздушной обороны и создать действенный воздушный щит над Европой. Мы должны реагировать вместе и быть готовыми к потенциальным угрозам в будущем», – отметил Глава государства.

Зеленский также подчеркнул необходимость значительного увеличения финансирования производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность.

Президент предложил Польше помощь украинских военных в обучении и сбитии вражеских дронов, в частности «шахедов». О соответствующем сотрудничестве уже договорились на уровне военных ведомств. Украина также будет координировать действия с другими странами-членами НАТО.

Что известно о российской атаке

В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.