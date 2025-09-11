Практика судів
На які види житлово-комунальних послуг надаються пільги учаснику бойових дій — список

22:36, 11 вересня 2025
Особам, які мають статус «учасник бойових дій», передбачено надання 75% знижки на низку послуг.
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, на які види житлово-комунальних послуг надаються пільги учаснику бойових дій.

Види пільг, у тому числі й на житлово-комунальні послуги, які надаються учасникам бойових дій, визначено статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 Особам, які мають статус «учасник бойових дій», передбачено надання 75% знижки на:

  • плату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю);
  • плату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, водопостачанням та водовідведенням, вивезенням сміття) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах норм споживання;
  • вартість твердого палива та скрапленого газу в межах норм, встановлених для продажу населенню (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення).

Пільга на комунальні послуги надається як пільговику, так і членам його сім'ї, які проживають разом з ним:

  • дружині або чоловіку;
  • їхнім дітям (до досягнення віку 18 років);
  • неодруженим повнолітнім дітям, які мають інвалідність з дитинства І чи ІІ групи, або інвалідність І групи;
  • особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни

I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

  • непрацездатним батькам;
  • особі під опікою чи піклуванням пільговика, якщо вони проживають разом.

