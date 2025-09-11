Практика судов
  1. В Украине

На какие виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий — список

22:36, 11 сентября 2025
Лицам, имеющим статус «участник боевых действий», предусмотрена 75% скидка на ряд услуг.
На какие виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий — список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, на какие виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий.

Виды льгот, в том числе и на жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются участникам боевых действий, определены статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Лицам, имеющим статус «участник боевых действий», предусмотрена 75% скидка на:

  • плату за пользование жильем (квартплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);
  • плату за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, вывозом мусора) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах норм потребления;
  • стоимость твердого топлива и сжиженного газа в пределах норм, установленных для продажи населению (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

Льгота на коммунальные услуги предоставляется как льготнику, так и членам его семьи, проживающим вместе с ним:

  • супруге или супругу;
  • их детям (до достижения 18 лет);
  • неженатым совершеннолетним детям, имеющим инвалидность с детства I или II группы, либо инвалидность I группы;
  • лицу, проживающему вместе с инвалидом войны I группы и ухаживающему за ним, при условии что инвалид войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособным родителям;
  • лицу под опекой или попечительством льготника, если они проживают вместе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Пенсионный фонд льготы субсидия УБД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член комитета по нацбезопасности предложил поднять в ТЦК зарплаты до уровня НАБУ, ГБР и прокуратуры

«Если мы хотим иметь эффективные ТЦК, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры», — член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду