На какие виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий — список

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, на какие виды жилищно-коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий.

Виды льгот, в том числе и на жилищно-коммунальные услуги, которые предоставляются участникам боевых действий, определены статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Лицам, имеющим статус «участник боевых действий», предусмотрена 75% скидка на:

плату за пользование жильем (квартплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

плату за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, вывозом мусора) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах норм потребления;

стоимость твердого топлива и сжиженного газа в пределах норм, установленных для продажи населению (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

Льгота на коммунальные услуги предоставляется как льготнику, так и членам его семьи, проживающим вместе с ним:

супруге или супругу;

их детям (до достижения 18 лет);

неженатым совершеннолетним детям, имеющим инвалидность с детства I или II группы, либо инвалидность I группы;

лицу, проживающему вместе с инвалидом войны I группы и ухаживающему за ним, при условии что инвалид войны не состоит в браке;

нетрудоспособным родителям;

лицу под опекой или попечительством льготника, если они проживают вместе.

