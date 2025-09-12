Практика судів
У Києві патрульні оштрафували водія Mazda, який проїхав на червоне прямо перед ними – відео

22:00, 12 вересня 2025
Патрульні оштрафували водія Mazda, який проїхав перехрестя на червоне світло прямо перед службовим авто поліції.
У Києві патрульні оштрафували водія Mazda, який проїхав на червоне прямо перед ними – відео
У Києві Патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Інцидент стався у Печерському районі столиці.

Під час патрулювання поліцейські помітили автомобіль, що перетнув перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Інспектори одразу зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП. Штраф склав 510 гривень.

У поліції нагадали, що червоний сигнал світлофора суворо забороняє рух, а його ігнорування створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.

