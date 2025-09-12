В Киеве патрульные оштрафовали водителя Mazda, который проехал на красный прямо перед ними – видео

Патрульные оштрафовали водителя Mazda, проехавшего перекресток на красный свет прямо перед служебным авто полиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД. Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль, пересекший перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы сразу остановили нарушителя и вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП. Штраф составил 510 гривен.

В полиции напомнили, что красный сигнал светофора строго запрещает движение, а его игнорирование создает опасность для всех участников дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.