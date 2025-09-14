Практика судів
Ветерани можуть отримати безкоштовний індивідуальний план лікування – як скористатися послугою

09:19, 14 вересня 2025
Ветеранам та людям з інвалідністю через війну оформлять безкоштовний план лікування.
Ветерани можуть отримати безкоштовний індивідуальний план лікування – як скористатися послугою
Ветерани та ветеранки, звільнені з військової служби, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, отримали можливість безкоштовно оформити індивідуальний план лікування. Цей документ, який є частиною розширених безоплатних послуг первинної медичної допомоги, адаптується до індивідуальних потреб захисників і захисниць. Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.

Хто може скористатися та що включає план
Право на індивідуальний план лікування мають учасники бойових дій, звільнені з військової служби, та особи з інвалідністю внаслідок війни. Документ розробляється сімейним або лікуючим лікарем з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та медичної історії. План включає:

  • регулярний моніторинг стану здоров’я та розробку стратегії лікування;
  • лабораторні та інструментальні обстеження для діагностики;
  • профілактичні огляди, враховуючи хронічні хвороби, історію захворювань і групи ризику.

Інформація про план фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), що забезпечує доступ до даних усім залученим медичним спеціалістам.

Як скористатися послугою
Для отримання індивідуального плану лікування ветеранам необхідно:

  • мати або укласти декларацію з сімейним лікарем чи терапевтом у медзакладі, який має договір на участь у проєкті;
  • надати документи, що підтверджують ветеранський статус і особисті дані;
  • подати заяву на отримання медичних послуг.

Дізнатися, чи має медзаклад договір, можна через контакт-центр Національної служби здоров’я України за безкоштовним номером 16-77 або у свого лікаря.

