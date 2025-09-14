Ветерани можуть отримати безкоштовний індивідуальний план лікування – як скористатися послугою

Ветеранам та людям з інвалідністю через війну оформлять безкоштовний план лікування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ветерани та ветеранки, звільнені з військової служби, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, отримали можливість безкоштовно оформити індивідуальний план лікування. Цей документ, який є частиною розширених безоплатних послуг первинної медичної допомоги, адаптується до індивідуальних потреб захисників і захисниць. Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.

Хто може скористатися та що включає план

Право на індивідуальний план лікування мають учасники бойових дій, звільнені з військової служби, та особи з інвалідністю внаслідок війни. Документ розробляється сімейним або лікуючим лікарем з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та медичної історії. План включає:

регулярний моніторинг стану здоров’я та розробку стратегії лікування;

лабораторні та інструментальні обстеження для діагностики;

профілактичні огляди, враховуючи хронічні хвороби, історію захворювань і групи ризику.

Інформація про план фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), що забезпечує доступ до даних усім залученим медичним спеціалістам.

Як скористатися послугою

Для отримання індивідуального плану лікування ветеранам необхідно:

мати або укласти декларацію з сімейним лікарем чи терапевтом у медзакладі, який має договір на участь у проєкті;

надати документи, що підтверджують ветеранський статус і особисті дані;

подати заяву на отримання медичних послуг.

Дізнатися, чи має медзаклад договір, можна через контакт-центр Національної служби здоров’я України за безкоштовним номером 16-77 або у свого лікаря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.