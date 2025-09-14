Ветерани можуть отримати безкоштовний індивідуальний план лікування – як скористатися послугою

Ветерани та ветеранки, звільнені з військової служби, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, отримали можливість безкоштовно оформити індивідуальний план лікування. Цей документ, який є частиною розширених безоплатних послуг первинної медичної допомоги, адаптується до індивідуальних потреб захисників і захисниць. Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.
Хто може скористатися та що включає план
Право на індивідуальний план лікування мають учасники бойових дій, звільнені з військової служби, та особи з інвалідністю внаслідок війни. Документ розробляється сімейним або лікуючим лікарем з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та медичної історії. План включає:
Інформація про план фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), що забезпечує доступ до даних усім залученим медичним спеціалістам.
Як скористатися послугою
Для отримання індивідуального плану лікування ветеранам необхідно:
Дізнатися, чи має медзаклад договір, можна через контакт-центр Національної служби здоров’я України за безкоштовним номером 16-77 або у свого лікаря.
