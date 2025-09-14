Ветераны могут получить бесплатный индивидуальный план лечения – как воспользоваться услугой

Ветераны и ветеранки, уволенные с военной службы, а также лица с инвалидностью вследствие войны, получили возможность бесплатно оформить индивидуальный план лечения. Этот документ, который является частью расширенных бесплатных услуг первичной медицинской помощи, адаптируется к индивидуальным потребностям защитников и защитниц. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.
Кто может воспользоваться и что включает план
Право на индивидуальный план лечения имеют участники боевых действий, уволенные с военной службы, и лица с инвалидностью вследствие войны. Документ разрабатывается семейным или лечащим врачом с учетом состояния здоровья, хронических заболеваний и медицинской истории. План включает:
Информация о плане фиксируется в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), что обеспечивает доступ к данным всем привлеченным медицинским специалистам.
Как воспользоваться услугой
Для получения индивидуального плана лечения ветеранам необходимо:
Узнать, имеет ли медучреждение договор, можно через контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по бесплатному номеру 16-77 или у своего врача.
