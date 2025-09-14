Практика судов
Ветераны могут получить бесплатный индивидуальный план лечения – как воспользоваться услугой

09:19, 14 сентября 2025
Ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны оформят бесплатный план лечения.
Ветераны могут получить бесплатный индивидуальный план лечения – как воспользоваться услугой
Ветераны и ветеранки, уволенные с военной службы, а также лица с инвалидностью вследствие войны, получили возможность бесплатно оформить индивидуальный план лечения. Этот документ, который является частью расширенных бесплатных услуг первичной медицинской помощи, адаптируется к индивидуальным потребностям защитников и защитниц. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться и что включает план

Право на индивидуальный план лечения имеют участники боевых действий, уволенные с военной службы, и лица с инвалидностью вследствие войны. Документ разрабатывается семейным или лечащим врачом с учетом состояния здоровья, хронических заболеваний и медицинской истории. План включает:

  • регулярный мониторинг состояния здоровья и разработку стратегии лечения;
  • лабораторные и инструментальные обследования для диагностики;
  • профилактические осмотры, учитывая хронические болезни, историю заболеваний и группы риска.

Информация о плане фиксируется в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), что обеспечивает доступ к данным всем привлеченным медицинским специалистам.

Как воспользоваться услугой

Для получения индивидуального плана лечения ветеранам необходимо:

  • иметь или заключить декларацию с семейным врачом или терапевтом в медучреждении, которое имеет договор на участие в проекте;
  • предоставить документы, подтверждающие ветеранский статус и личные данные;
  • подать заявление на получение медицинских услуг.

Узнать, имеет ли медучреждение договор, можно через контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по бесплатному номеру 16-77 или у своего врача.

