Ветераны могут получить бесплатный индивидуальный план лечения – как воспользоваться услугой

Ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны оформят бесплатный план лечения.

Ветераны и ветеранки, уволенные с военной службы, а также лица с инвалидностью вследствие войны, получили возможность бесплатно оформить индивидуальный план лечения. Этот документ, который является частью расширенных бесплатных услуг первичной медицинской помощи, адаптируется к индивидуальным потребностям защитников и защитниц. Об этом сообщили в Киевском областном ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться и что включает план

Право на индивидуальный план лечения имеют участники боевых действий, уволенные с военной службы, и лица с инвалидностью вследствие войны. Документ разрабатывается семейным или лечащим врачом с учетом состояния здоровья, хронических заболеваний и медицинской истории. План включает:

регулярный мониторинг состояния здоровья и разработку стратегии лечения;

лабораторные и инструментальные обследования для диагностики;

профилактические осмотры, учитывая хронические болезни, историю заболеваний и группы риска.

Информация о плане фиксируется в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), что обеспечивает доступ к данным всем привлеченным медицинским специалистам.

Как воспользоваться услугой

Для получения индивидуального плана лечения ветеранам необходимо:

иметь или заключить декларацию с семейным врачом или терапевтом в медучреждении, которое имеет договор на участие в проекте;

предоставить документы, подтверждающие ветеранский статус и личные данные;

подать заявление на получение медицинских услуг.

Узнать, имеет ли медучреждение договор, можно через контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по бесплатному номеру 16-77 или у своего врача.

