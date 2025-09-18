Практика судів
  1. В Україні

На сьогодні передумов для проведення виборів не існує — заступник голови ЦВК Дубовик

16:47, 18 вересня 2025
Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що сьогодні відсутні і законодавчі, і фінансові, і об’єктивні передумови для підготовки до виборів.
На сьогодні передумов для проведення виборів не існує — заступник голови ЦВК Дубовик
Фото: lb.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогоднішній день передумов для проведення виборів не існує. Про це у ефірі телеканалу Київ24 заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

«Законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного та надзвичайного стану вибори не проводяться, а Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть», - сказав він.

Сергій Дубовик підкреслив, що нині ЦВК займається веденням Державного реєстру виборців, контролює роботу територіальних виборчих комісій та напрацьовує законодавчі пропозиції, які стосуватимуться майбутніх повоєнних виборів.

Також він звернув увагу й на фінансовий аспект: проведення загальнонаціональних виборів потребує щонайменше 16–20 мільярдів гривень. У проекті державного бюджету на 2026 рік відповідних видатків наразі не передбачено.

Сергій Дубовик додав, що на сьогодні відсутні і законодавчі, і фінансові, і об’єктивні передумови для підготовки до конкретних виборчих кампаній.

Як раніше ми писали, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в онлайн-форматі в Україні наразі неможливе через відсутність технічних гарантій дотримання таємниці голосування.

Нагадамо, що Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які за законом мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через дію воєнного стану в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори ЦВК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Мін’юст відповів на заяву Нотаріальної палати щодо витоку даних про довіреності та заповіти під час тесту системи е-нотаріат

В Мін’юсті заявили, що нотаріуси повинні зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо тестують систему е-нотаріат, але чи мають зберігати цю таємницю технічні працівники, розробники і донори – не пояснили.

Уряд пропонує переглянути механізм проведення перерахунку пенсій

Внесення цього законопроекту передбачає програма дій Кабміну у контексті «забезпечення належного захисту інтересів державі в судах».

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

ТЦК отримали алгоритм дій щодо добровільного прийняття на військову службу громадян старше 60 років

Тепер громадяни старше 60 років можуть звертатися до військових частин і ТЦК для оформлення необхідних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді