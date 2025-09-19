Росіяни поширили фейкову заяву Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО назвав фейком відео про «відмову Києва від мирних ініціатив».

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував відео, яке поширюється в мережі, про те, що Секретар РНБО та очільник переговорної групи з Росією у Стамбулі Рустем Умєров нібито заявив у ефірі CNN, що Київ «не веде переговорів із Росією щодо завершення війни».

Насправді, за даними Центру, Умєров в інтерв’ю CNN наголосив, що Україна очікує виконання домовленостей про проведення двосторонньої та тристоронньої зустрічей за участю лідерів України, США та Росії. Крім того, він зазначив, що переговори з Росією тривають у гуманітарній сфері, зокрема щодо повернення українських військовополонених.

«Таким чином, поширюване твердження є маніпуляцією і має на меті створити ілюзію, що Київ «відмовляється від мирних ініціатив», – наголосили в ЦПД РНБО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.