Росіяни поширили фейкову заяву Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ – ЦПД РНБО

13:53, 19 вересня 2025
ЦПД РНБО назвав фейком відео про «відмову Києва від мирних ініціатив».
Фото: Getty Images
Центр протидії дезінформації при РНБО спростував відео, яке поширюється в мережі, про те, що Секретар РНБО та очільник переговорної групи з Росією у Стамбулі Рустем Умєров нібито заявив у ефірі CNN, що Київ «не веде переговорів із Росією щодо завершення війни».

Насправді, за даними Центру, Умєров в інтерв’ю CNN наголосив, що Україна очікує виконання домовленостей про проведення двосторонньої та тристоронньої зустрічей за участю лідерів України, США та Росії. Крім того, він зазначив, що переговори з Росією тривають у гуманітарній сфері, зокрема щодо повернення українських військовополонених.

«Таким чином, поширюване твердження є маніпуляцією і має на меті створити ілюзію, що Київ «відмовляється від мирних ініціатив», – наголосили в ЦПД РНБО.

