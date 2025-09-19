Россияне распространили фейковое заявление Умерова о якобы отказе Украины от переговоров с РФ – ЦПД СНБО

ЦПД СНБО назвал фейком видео об «отказе Киева от мирных инициатив».

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг распространяемое в сети видео о том, что секретарь СНБО и глава переговорной группы с Россией в Стамбуле Рустем Умеров якобы заявил в эфире CNN, что Киев «не ведет переговоров с Россией о завершении войны».

На самом деле, по данным Центра, Умеров в интервью CNN подчеркнул, что Украина ожидает выполнения договоренностей о проведении двусторонней и трехсторонней встреч с участием лидеров Украины, США и России. Кроме того, он отметил, что переговоры с Россией продолжаются в гуманитарной сфере, в частности по возвращению украинских военнопленных.

«Таким образом, распространяемое утверждение является манипуляцией и имеет целью создать иллюзию, что Киев «отказывается от мирных инициатив», — подчеркнули в ЦПД СНБО.

