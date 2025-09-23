На Одещині командир військової частини вимагав $2 тисячі за звільнення підлеглого від служби

Офіцер гарантував військовослужбовцю звільнення від несення служби та уникнення направлення до зони бойових дій.

На Одещині правоохоронці викрили 38-річного офіцера, який вимагав від підлеглого військовослужбовця гроші за звільнення від служби та уникнення відправки в зону бойових дій. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, командир лінійно-кабельного відділення однієї з військових частин вимагав від підлеглого солдата неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі доларів. За цю суму він гарантував військовослужбовцю звільнення від несення служби та уникнення направлення до зони бойових дій.

Останній повідомив про протиправні дії керівника до правоохоронних органів, і слідчі задокументували та припинили злочин.

Щойно командир отримав обумовлену суму, правоохоронці затримали його у процесуальному порядку. Кошти були вилучені в якості речових доказів.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідство триває. Всі обставини злочину встановлюються.

