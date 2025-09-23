Практика судов
В Одесской области командир воинской части требовал $2 тысячи за освобождение подчиненного от службы

20:12, 23 сентября 2025
Офицер гарантировал военнослужащему освобождение от несения службы и избегание направления в зону боевых действий.
В Одесской области правоохранители раскрыли 38-летнего офицера, который требовал от подчиненного военнослужащего деньги за освобождение от службы и избежание отправки в зону боевых действий. Об этом сообщает полиция региона.

Так, командир линейно-кабельного отделения одной из воинских частей требовал от подчиненного солдата неправомерную выгоду в размере 2 тысяч долларов. За эту сумму он гарантировал военнослужащему освобождение от несения службы и избежание направления в зону боевых действий.

Последний сообщил о противоправных действиях руководителя в правоохранительные органы, и следователи задокументировали и пресекли преступление.

Как только командир получил оговоренную сумму, правоохранители задержали его в процессуальном порядке. Средства были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Собрав достаточную доказательную базу, следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение им в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием служебного положения, сопряженного с вымогательством неправомерной выгоды.

Санкция предусматривает за это преступление наказание лишением свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следствие продолжается. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

взятка деньги военные Одесса военнослужащие военная служба

