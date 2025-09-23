Практика судів
  1. В Україні

Заволодіння 5,3 млрд гривень банку — справу Коломойського направили до суду

20:19, 23 вересня 2025
Судитимуть ексакціонера найбільшого банку України та керівника його столичної філії.
Заволодіння 5,3 млрд гривень банку — справу Коломойського направили до суду
Фото: Getty Images
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно відомого бізнесмена - колишнього акціонера найбільшої фінустанови України та колишнього керівника столичної філії цього банку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП не називають прізвище бізнесмена, але, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Коломойського.

Правоохоронці встановили, що члени створеного бізнесменом угруповання, підробили банківські документи, що дозволило створити видимість внесків готівки у касу банку від імені організатора. Надалі обвинувачені імітували інкасування внесених коштів до столичної філії головного офісу установи.

«Це дозволило зарахувати на рахунок ексакціонера фінансової установи понад 5,3 млрд грн під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної обвинуваченим», - заявили у ОГП.

Зазначається, що ця сума була активом банківської установи, нафтовидобувної компанії та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

«Частину отриманих коштів в сумі 4,1 млрд грн бізнесмен легалізував», - підкреслили у ОГП.

Дії обвинувачених кваліфіковано як заволодіння чужим майном, незаконні дії з документами, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.

суд ОГП Ігор Коломойський

