Практика судов
  1. В Украине

Хищение 5,3 млрд гривен банка — дело Коломойского направили в суд

20:19, 23 сентября 2025
Судить будут экс-акционера крупнейшего банка Украины и руководителя его столичного филиала.
Хищение 5,3 млрд гривен банка — дело Коломойского направили в суд
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении известного бизнесмена — бывшего акционера крупнейшего финучреждения Украины и бывшего руководителя киевского филиала этого банка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП не называют фамилию бизнесмена, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском.

Правоохранители установили, что члены созданной бизнесменом группировки подделали банковские документы, что позволило создать видимость внесения наличных в кассу банка от имени организатора. В дальнейшем обвиняемые имитировали инкассацию внесенных средств в столичный филиал главного офиса учреждения.

«Это позволило зачислить на счет экс-акционера финансового учреждения более 5,3 млрд грн под видом конвертированной наличности, якобы внесенной обвиняемым», — заявили в ОГП.

Отмечается, что эта сумма была активом банковского учреждения, нефтедобывающей компании и участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

«Часть полученных средств в размере 4,1 млрд грн бизнесмен легализовал», — подчеркнули в ОГП.

Действия обвиняемых квалифицированы как завладение чужим имуществом, незаконные действия с документами, служебная подделка и легализация имущества, полученного преступным путем.

Материалы в отношении еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП Игорь Коломойский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

Большая Палата Верховного Суда запросила у ЕСПЧ, распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.

На 2026 год Украине нужно найти еще 18 млрд долларов – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

Непокрытая потребность в объемах внешней помощи сейчас касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд.

э-ТЦК, э-кабинет бизнеса для учета военнообязанных и Космические силы – что Кабмин предлагает в своей программе по мобилизации и обороне

Правительство планирует изменить порядок бронирования и положения о ВВК, а также ввести электронный кабинет предприятия для ведения персонального учета призывников и военнообязанных.

Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва