Хищение 5,3 млрд гривен банка — дело Коломойского направили в суд

Судить будут экс-акционера крупнейшего банка Украины и руководителя его столичного филиала.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении известного бизнесмена — бывшего акционера крупнейшего финучреждения Украины и бывшего руководителя киевского филиала этого банка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП не называют фамилию бизнесмена, но, по данным СМИ, речь идет об Игоре Коломойском.

Правоохранители установили, что члены созданной бизнесменом группировки подделали банковские документы, что позволило создать видимость внесения наличных в кассу банка от имени организатора. В дальнейшем обвиняемые имитировали инкассацию внесенных средств в столичный филиал главного офиса учреждения.

«Это позволило зачислить на счет экс-акционера финансового учреждения более 5,3 млрд грн под видом конвертированной наличности, якобы внесенной обвиняемым», — заявили в ОГП.

Отмечается, что эта сумма была активом банковского учреждения, нефтедобывающей компании и участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

«Часть полученных средств в размере 4,1 млрд грн бизнесмен легализовал», — подчеркнули в ОГП.

Действия обвиняемых квалифицированы как завладение чужим имуществом, незаконные действия с документами, служебная подделка и легализация имущества, полученного преступным путем.

Материалы в отношении еще пяти участников группировки выделены в отдельные уголовные производства.

