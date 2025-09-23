Київський апеляційний суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту на продовження запобіжного заходу для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

23 вересня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту на продовження запобіжного заходу для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Так, на судовому засіданні було розглянуто апеляційну скаргу сторони захисту в інтересах підозрюваного на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 вересня 2025 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області та продовжено підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 21 жовтня 2025 року.

У задоволенні скарги було відмовлено.

Раніше повідомлялося, одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

