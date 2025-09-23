Киевский апелляционный суд оставил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова под стражей до 21 октября

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на продление меры пресечения для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

23 сентября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление меры пресечения для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Так, на судебном заседании была рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты в интересах подозреваемого на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 сентября 2025 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД следственного управления Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и продлена подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования до 21 октября 2025 года.

В удовлетворении жалобы было отказано.

Ранее сообщалось, что одного из руководителей детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

