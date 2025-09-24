Практика судів
На Львівщині викрили фермера, який самовільно захопив 56 га земель

10:48, 24 вересня 2025
Фермер захопив шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 56 га.
На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру голові фермерського господарства. Йому інкримінують самовільне зайняття земельних ділянок.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний, задля отримання прибутку, без дозвільних документів самовільно зайняв землю комунальної власності на території однієї із громад Стрийщини.

«Мова йде про шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 56 га. Фермер їх розорав та засіяв соєю», - заявили у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що завдані збитки територіальній громаді  становлять майже 270 тис. грн, які в ході слідства відшкодовані підозрюваним в повному обсязі.

