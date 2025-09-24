На Львовщине разоблачили фермера, который самовольно захватил 56 га земель

Фермер захватил шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 56 га.

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении главе фермерского хозяйства. Ему инкриминируют самовольное занятие земельных участков.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый, с целью получения прибыли, без разрешительных документов самовольно занял землю коммунальной собственности на территории одной из громад Стрыйщины.

«Речь идет о шести земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью более 56 га. Фермер их вспахал и засеял соей», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что причиненный ущерб территориальной громаде составляет почти 270 тыс. грн, которые в ходе следствия были возмещены подозреваемым в полном объеме.

