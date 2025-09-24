Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці розповіли, чи може працівник, який уклав договір з нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі

21:44, 24 вересня 2025
У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом забороняється встановлювати умову, яка забороняє працівникові виконувати роботу за іншими трудовими договорами.
У Держпраці розповіли, чи може працівник, який уклав договір з нефіксованим робочим часом, працювати на іншій роботі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні дедалі частіше укладають трудові договори з нефіксованим робочим часом. Такий формат праці викликає запитання щодо можливості паралельного працевлаштування на інших роботах.

Законодавство не забороняє працівникові реалізовувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудових договорів як на одному підприємстві, так і одночасно на кількох.

Це право може бути обмежене лише у випадках, прямо передбачених законом, колективним договором або угодою сторін. Водночас стаття 21-1 Кодексу законів про працю України чітко встановлює, що роботодавець не має права забороняти чи створювати перешкоди для роботи за іншим трудовим договором працівникові, який виконує роботу на умовах договору з нефіксованим робочим часом.

Така гарантія забезпечує можливість поєднувати різні види зайнятості та отримувати додатковий дохід. При цьому сама особливість договору з нефіксованим робочим часом передбачає, що працівник не зобов’язаний постійно перебувати на робочому місці.

Отже, встановлювати умову про заборону виконання роботи за іншими договорами у таких трудових відносинах прямо заборонено. Це положення спрямоване на захист прав найманих працівників і запобігає можливим зловживанням з боку роботодавців.

Працівник з нефіксованим робочим часом вимагає укласти договір на повну зайнятість — які дії роботодавця

Якщо працівник відпрацював понад 12 місяців на умовах нефіксованого робочого часу, він може звернутися до роботодавця з вимогою укласти:

  • строковий трудовий договір, або
  • безстроковий трудовий договір.

Роботодавець зобов’язаний протягом 15 календарних днів з моменту звернення:

  • або укласти з працівником відповідний договір,
  • або надати йому письмову обґрунтовану відмову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду