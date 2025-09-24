В Гоструда рассказали, может ли работник, заключивший договор с нефиксированным рабочим временем, работать на другой работе

В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем запрещается устанавливать условие, запрещающее работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

В Украине все чаще заключают трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем. Такой формат труда вызывает вопрос о возможности параллельного трудоустройства в других работах.

Законодательство не запрещает работнику реализовывать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудовых договоров как на одном предприятии, так и одновременно на нескольких.

Это право может быть ограничено только в случаях, прямо предусмотренных законом, коллективным договором или соглашением сторон. В то же время, статья 21-1 Кодекса законов о труде Украины четко устанавливает, что работодатель не имеет права запрещать или создавать препятствия для работы по другому трудовому договору работнику, выполняющему работу на условиях договора с нефиксированным рабочим временем.

Такая гарантия обеспечивает возможность совмещать разные виды занятости и получать дополнительный доход. При этом самая особенность договора с нефиксированным рабочим временем предусматривает, что работник не обязан постоянно находиться на рабочем месте.

Следовательно, устанавливать условие о запрещении выполнения работы по другим договорам в таких трудовых отношениях прямо запрещено. Это положение направлено на защиту прав наемных работников и предотвращает возможные злоупотребления со стороны работодателей.

Работник с нефиксированным рабочим временем требует заключить договор на полную занятость — какие действия работодателя

Если работник отработал более 12 месяцев на условиях нефиксированного рабочего времени, он может обратиться к работодателю с требованием заключить:

срочный трудовой договор, или

бессрочный трудовой договор.

Работодатель обязан в течение 15 календарных дней с момента обращения:

либо заключить с работником соответствующий договор,

либо предоставить ему письменный обоснованный отказ.

