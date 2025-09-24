Одержувачам соцдопомог потрібно пройти фізичну ідентифікацію – хто у списку

Деяким отримувачам державних соціальних допомог потрібно пройти фізичну ідентифікацію.

Уряд зобов’язав частину одержувачів державних соціальних допомог пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується тих громадян, які на початок повномасштабного вторгнення проживали на територіях, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати, та які після 24 лютого 2022 року не звертались із заявами про продовження виплати.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, ідентифікацію мають пройти отримувачі таких видів допомог: для осіб, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; на догляд; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Пройти перевірку можна кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

онлайн через Дія.Підпис;

за допомогою відеоконференцзв’язку;

за кордоном – через дипломатичні установи України.

У ПФУ нагадують, що тим, кому у вересні 2025 року виплати було припинено, необхідно подати заяву та документи до територіального органу фонду для проходження ідентифікації та відновлення виплат.

