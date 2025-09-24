Получателям соцпомощи нужно пройти физическую идентификацию – кто в списке

Некоторым получателям государственных социальных пособий необходимо пройти физическую идентификацию.

Источник фото: Рexels

Правительство обязало часть получателей госпомощи пройти физическую идентификацию. Это касается тех граждан, которые на начало полномасштабного вторжения проживали на территориях, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять выплаты, и которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплат.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, идентификацию должны пройти получатели таких видов помощи: для лиц, не имеющих права на пенсию, и для лиц с инвалидностью; на уход; для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Пройти проверку можно несколькими способами:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

онлайн через Дия.Подпись;

с помощью видеоконференцсвязи;

за границей – через дипломатические учреждения Украины.

В ПФУ напоминают, что тем, кому в сентябре 2025 года выплаты были прекращены, необходимо подать заявление и документы в территориальный орган фонда для прохождения идентификации и возобновления выплат.

