В Україну за сім місяців ввезли майже 225 тисяч легковиків: лідирує Німеччина, далі — США та Китай

З січня по липень в країну було ввезено 224,5 тис. нових та вживаних легковиків, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна митна вартість авто сягнула майже $3,2 млрд, продемонструвавши приріст у 22%. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» із посиланням на Держстат.
Найбільшим постачальником легковиків залишається Німеччина — 49 963 авто. До трійки лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).
ТОП-10 країн-постачальників авто до України:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.