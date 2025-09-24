В Україну за сім місяців ввезли майже 225 тисяч легковиків: лідирує Німеччина, далі — США та Китай

Найбільшим постачальником легковиків залишається Німеччина.

З січня по липень в країну було ввезено 224,5 тис. нових та вживаних легковиків, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загальна митна вартість авто сягнула майже $3,2 млрд, продемонструвавши приріст у 22%. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» із посиланням на Держстат.

Найбільшим постачальником легковиків залишається Німеччина — 49 963 авто. До трійки лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).

ТОП-10 країн-постачальників авто до України:

Німеччина — 49 963 од.

США — 39 320 од.

Китай — 22 835 од.

Японія — 20 257 од.

Південна Корея — 14 491 од.

Франція — 14 399 од.

Чехія — 11 188 од.

Велика Британія — 10 312 од.

Мексика — 9 149 од.

Румунія — 5 782 од.

