В Украину за семь месяцев ввезли почти 225 тысяч легковушек: лидирует Германия, далее — США и Китай

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей остается Германия.

С января по июль в страну было ввезено 224,5 тыс. новых и подержанных легковушек, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая таможенная стоимость авто достигла почти $3,2 млрд, показав рост на 22%. Такие данные обнародовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» со ссылкой на Госстат.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей остается Германия — 49 963 авто. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).

ТОП-10 стран-поставщиков авто в Украину:

Германия — 49 963 ед.

США — 39 320 ед.

Китай — 22 835 ед.

Япония — 20 257 ед.

Южная Корея — 14 491 ед.

Франция — 14 399 ед.

Чехия — 11 188 ед.

Великобритания — 10 312 ед.

Мексика — 9 149 ед.

Румыния — 5 782 ед.

