В Украину за семь месяцев ввезли почти 225 тысяч легковушек: лидирует Германия, далее — США и Китай

С января по июль в страну было ввезено 224,5 тыс. новых и подержанных легковушек, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая таможенная стоимость авто достигла почти $3,2 млрд, показав рост на 22%. Такие данные обнародовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» со ссылкой на Госстат.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей остается Германия — 49 963 авто. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).
ТОП-10 стран-поставщиков авто в Украину:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.