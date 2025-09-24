Практика судів
У Вінниці засудили громадянина РФ, який постачав ресурси для армії ворога

18:54, 24 вересня 2025
Росіянина засудили до 8 років ув’язнення.
Вінницький міський суд Вінницької області призначив покарання росіянину за фінансування та постачання ресурсів для армії РФ. Про це повідомили у суді.

Слідством встановлено, що обвинувачений, який обіймав керівну посаду в одному з регіонів РФ, з початку повномасштабного вторгнення організовував придбання та передачу матеріальних ресурсів для російських військових формувань.

Йдеться про військову техніку, амуніцію, засоби захисту, медичні препарати, продукти харчування, будівельні матеріали та інші ресурси, які використовувалися під час агресії проти України.

Крім того, обвинувачений разом із підлеглими публікував звіти про ці поставки у російських ЗМІ, демонструючи місцевим жителям масштаби підтримки армії держави-агресора.

За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Йому також заборонено обіймати посади у владі протягом 3 років, а все майно конфісковано.

Вирок поки що не набрав законної сили.

