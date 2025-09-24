В Виннице осудили гражданина РФ, поставлявшего ресурсы для армии врага

Россиянина приговорили к 8 годам заключения.

Винницкий городской суд Винницкой области назначил наказание россиянину за финансирование и поставку ресурсов для армии РФ. Об этом сообщили в суде.

Следствием установлено, что обвиняемый, занимавший руководящий пост в одном из регионов РФ, с начала полномасштабного вторжения организовывал приобретение и передачу материальных ресурсов для российских военных формирований.

Речь идет о военной технике, амуниции, средствах защиты, медицинских препаратах, продуктах питания, строительных материалах и других ресурсах, которые использовались во время агрессии против Украины.

Кроме того, обвиняемый вместе с подчиненными публиковал отчеты об этих поставках в российские СМИ, демонстрируя местным жителям масштабы поддержки армии государства-агрессора.

По решению суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности во власти в течение 3 лет, а все имущество конфисковано.

Приговор пока не вступил в законную силу.

