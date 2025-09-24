У Києві судитимуть двох військових посадовців, які налагодити «бізнес» на ухилянтах у двох ТЦК

Зловмисники організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у двох ТЦК.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у двох ТЦК в Києві та на Волині. Про це повідомило ДБР.

У січні 2025 року підполковник повідомив одному із чоловіків, що має знайомих у ТЦК Києва. За їхнього «сприяння» він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру «Оберіг». Вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів.

«Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримував обумовлену ним суму», - заявили у ДБР.

Після вдалої оборудки підполковник вирішив звернутись до свого керівника з пропозицією налагодити «бізнес» на ухилянтах, але не через столичний ТЦК, а через волинський, у якому начальник мав зв’язки. Полковник погодився на цю пропозицію та налагодив контакт з одним із волинських ТЦК.

Згодом підполковник знайшов трьох клієнтів та запропонував їм оновити дані вже через один із ТЦК та СП Волинської області. Цінник виріс до 9 тисяч доларів США, але за цю суму військовозобов’язані навіть не з’являлись у ТЦК, всі документи підписувались виконавцями.

Загалом, задокументовано чотири факти внесення фігурантами «оновлених» даних.

Тепер посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

